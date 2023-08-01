Минобороны рассказало о наступлении российских войск на одном направлении СВО

МО РФ: на купянском направлении продолжилось наступление российских войск

Российские войска продолжили наступление на купянском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) РФ.

По словам официального представителя оборонного ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на одном этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 120 военнослужащих.

Он сообщил, что российской армии, а именно штурмовикам «Западной» группировки войск, удалось занять более выгодные рубежи на этом направлении проведения СВО.

Отдельно Конашенков рассказал об ударе по инфраструктурным объектам ВСУ. «В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны», — сообщил представитель МО.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские военнослужащие на ореховском направлении сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать российскую оборону.