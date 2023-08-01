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13:13, 1 августа 2023Россия

Минобороны рассказало о наступлении российских войск на одном направлении СВО

МО РФ: на купянском направлении продолжилось наступление российских войск

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска продолжили наступление на купянском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) РФ.

По словам официального представителя оборонного ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на одном этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 120 военнослужащих.

Он сообщил, что российской армии, а именно штурмовикам «Западной» группировки войск, удалось занять более выгодные рубежи на этом направлении проведения СВО.

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Отдельно Конашенков рассказал об ударе по инфраструктурным объектам ВСУ. «В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны», — сообщил представитель МО.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские военнослужащие на ореховском направлении сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать российскую оборону.

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    Марк Леонов
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