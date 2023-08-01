Буффон решил завершить карьеру

Журналист Романо заявил, что Буффон объявит о завершении карьеры в ближайшие дни

Чемпион мира по футболу итальянец Джанлуиджи Буффон принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом заявил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что официально голкипер объявит об этом в ближайшие дни.

45-летний вратарь с 2021 года является игроком «Пармы». Его контракт с клубом серии B рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ранее он уже выступал за команду с 1995 до 2001 год.

Буффон — десятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса», цвета которого защищал с 2001 по 2018 год и с 2019 по 2021. Один сезон он провел во французском «Пари Сен-Жермен». В составе сборной страны становился чемпионом мира-2006 и серебряным призером чемпионата Европы-2012.