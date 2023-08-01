Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амкал
3:2
Завершен
Красное Знамя
Фонбет Кубок России|1/256 финала
БАТЭ
2:4
2-й тайм
live
Арис
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Олимпия Л
1:1
2-й тайм
live
Лудогорец
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Слован Бр
1:0
Перерыв
live
Зриньски
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
22:19, 1 августа 2023Спорт

Буффон решил завершить карьеру

Журналист Романо заявил, что Буффон объявит о завершении карьеры в ближайшие дни

Чемпион мира по футболу итальянец Джанлуиджи Буффон принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом заявил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что официально голкипер объявит об этом в ближайшие дни.

45-летний вратарь с 2021 года является игроком «Пармы». Его контракт с клубом серии B рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ранее он уже выступал за команду с 1995 до 2001 год.

Буффон — десятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса», цвета которого защищал с 2001 по 2018 год и с 2019 по 2021. Один сезон он провел во французском «Пари Сен-Жермен». В составе сборной страны становился чемпионом мира-2006 и серебряным призером чемпионата Европы-2012.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Захватившая власть в Нигере хунта запретила поставки урана во Францию. Как это отразится на ЕС и санкциях против России?

    Буффон решил завершить карьеру

    В Москве произошел взрыв на заводе счетно-аналитических машин

    Кадыров рассказал об успехах чеченского ОМОНа на запорожском направлении

    В США спрогнозировали план Польши на Украине

    Назван фрукт для улучшения качества сна

    Захарова оценила заявление США о прекращении договоренностей по зерновой сделке

    Польша нарастит военную группировку на границе с Белоруссией

    В США заявили о подготовке России к обсуждению зерновой сделки

    В США заявили о прекращении договоренностей выхода России из зерновой сделки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости