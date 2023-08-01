Популярный комик назвал странную особенность россиян

Комик Артур Чапарян назвал особенностью россиян желание отчитывать окружающих

Популярный стендап-комик, бывший участник шоу Stand Up на ТНТ Артур Чапарян назвал странной особенностью россиян желание отчитывать окружающих. Об этом он рассказал в эфире проекта Comedy Table, запись которого доступна на YouTube.

По словам комика, у россиян есть привычка ставить людей в ситуации, где они оказываются не правы, только для того, чтобы их отчитать. Как уточнил Чапарян, он столкнулся с этим, когда занимался оформлением документов.

«Вот, например, я прихожу и говорю: "А как заполнять вот этот бланк?". И мне женщина говорит: "Тут написано". Я заполняю, делаю ошибку, которую все делают, и даю ей [бланк]. И она такая [говорит]: "Написано же". (...) А можно было бы сказать: "Вот тут вот так [надо] написать"», — объяснил он.

Ранее известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал россиян ленивыми и непредприимчивыми людьми. По его мнению, в России есть финансовые и карьерные перспективы развития, но мало мотивированных специалистов.