Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:19, 1 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный комик назвал странную особенность россиян

Комик Артур Чапарян назвал особенностью россиян желание отчитывать окружающих

Кадр: comigration / YouTube

Популярный стендап-комик, бывший участник шоу Stand Up на ТНТ Артур Чапарян назвал странной особенностью россиян желание отчитывать окружающих. Об этом он рассказал в эфире проекта Comedy Table, запись которого доступна на YouTube.

По словам комика, у россиян есть привычка ставить людей в ситуации, где они оказываются не правы, только для того, чтобы их отчитать. Как уточнил Чапарян, он столкнулся с этим, когда занимался оформлением документов.

«Вот, например, я прихожу и говорю: "А как заполнять вот этот бланк?". И мне женщина говорит: "Тут написано". Я заполняю, делаю ошибку, которую все делают, и даю ей [бланк]. И она такая [говорит]: "Написано же". (...) А можно было бы сказать: "Вот тут вот так [надо] написать"», — объяснил он.

Ранее известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал россиян ленивыми и непредприимчивыми людьми. По его мнению, в России есть финансовые и карьерные перспективы развития, но мало мотивированных специалистов.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Евросоюза не эскалировать СВО из-за атак на Москву

    В мире стали тратить меньше времени на работу

    Швеция усилила пограничный контроль после акций сожжения Корана

    США оценили влияние России на госпереворот в Нигере

    Огромный паук позвонил в дверь и напугал спящую пару

    Российского военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

    В Киеве отреагировали на задержание украинки в Грузии

    Стало известно о разлившихся контейнерах с кислотой в Москве

    Россиян предупредили о росте цен на некоторые иномарки

    От латвийской теннисистки потребовали объяснений за игру в паре с россиянкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости