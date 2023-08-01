В ДНР сообщили о контроле российских сил над Клещеевкой

Пушилин заявил, что российские силы контролируют Клещеевку под Артемовском

Вооруженные силы России (ВС РФ) контролируют населенный пункт Клещеевка, который находится под Артемовском. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем», — сказал он.

31 июля Пушилин рассказал, что на флангах под Артемовском, а также возле Клещеевки идут ожесточенные бои. По его словам, город подвергается ежедневным хаотичным обстрелам. На флангах Вооруженные силы Украины (ВСУ) периодически занимают позиции, но их выбивают оттуда.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак украинских войск в районе Клещеевки. В ходе боестолкновений на указанном участке линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли более 120 бойцов, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».