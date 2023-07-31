Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:43, 31 июля 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал об ожесточенных боях на флангах под Артемовском

Пушилин: на флангах под Артемовском и возле Клещеевки идут ожесточенные бои

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

На флангах под Артемовском, а также возле Клещеевки идут ожесточенные бои. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

По его словам Артемовск подвергается ежедневным хаотичным обстрелам. На флангах Вооруженные силы Украины периодически занимают позиции, но их выбивают оттуда.

Пушилин посетовал, что до сих пор нельзя приступить к разминированию Артемовска и начать восстановительные работы из-за постоянных артиллерийских ударов по городу.

Ранее Пушилин сообщил, что российским войскам удалось вытеснить ВСУ из села Старомайорское.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о причастности Британии к теракту на Крымском мосту

    Шесть родственников попали в больницу после тантрического ритуала с ямой

    Трое пьяных пассажиров устроили дебош на борту и сорвали рейс на Бали

    Страна НАТО по ошибке опубликовала секретные военные карты

    Вероятность восстановления промышленности ЕС без российского газа оценили

    По факту атаки беспилотников в Московском регионе возбудили дело

    Перечислены основные характеристики iPhone 15

    Жилье в Сочи подешевело

    Турция потребовала от Запада гарантий по зерновой сделке

    Пушилин рассказал об ожесточенных боях на флангах под Артемовском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости