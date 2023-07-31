Пушилин рассказал об ожесточенных боях на флангах под Артемовском

Пушилин: на флангах под Артемовском и возле Клещеевки идут ожесточенные бои

На флангах под Артемовском, а также возле Клещеевки идут ожесточенные бои. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

По его словам Артемовск подвергается ежедневным хаотичным обстрелам. На флангах Вооруженные силы Украины периодически занимают позиции, но их выбивают оттуда.

Пушилин посетовал, что до сих пор нельзя приступить к разминированию Артемовска и начать восстановительные работы из-за постоянных артиллерийских ударов по городу.

Ранее Пушилин сообщил, что российским войскам удалось вытеснить ВСУ из села Старомайорское.