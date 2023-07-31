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09:36, 31 июля 2023Бывший СССР

Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское в ДНР

Глава ДНР Пушилин: российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорское

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Солдаты Российской армии вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР), украинские части понесли значительные потери. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике», — сказал Пушилин.

Ранее начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские части на южнодонецком направлении при поддержке артиллерии отражали попытки противника закрепиться в северных районах Старомайорского. Он отметил, что ВСУ несли потери, несколько бойцов были взяты в плен.

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    Алевтина Запольская
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