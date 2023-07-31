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05:19, 31 июля 2023Бывший СССР

Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Старомайорском

ВС РФ не дали ВСУ закрепиться в Старомайорском на Южнодонецком направлении

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Подразделения группировки Вооруженных сил России «Восток» на южнодонецком направлении при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника закрепиться в северных районах Старомайорского в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери, несколько бойцов взяты в плен. Также Чехов отметил роль фронтовой авиации, поразившей пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Старомайорского, совхоза «Октябрь» и Макаровки.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское. По его словам, Киев «кидает на убой колоссальные силы». «Подтвержденные данные по невозвратным потерям — свыше трех тысяч бойцов именно на данном участке», — заявил он.

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    Марина Совина
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