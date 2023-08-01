В России предложили ужесточить валютный контроль ради борьбы с оттоком капитала

Бизнес предложил ужесточить валютный контроль и ограничить вывоз золота

В России предложили изменить подход к валютному контролю за операциями и запретить вывоз золота ради борьбы с оттоком капитала. О таких ограничениях со ссылкой на обращение бизнес-объединения «Деловая Россия» к Минфину сообщает Forbes.

Представители объединения предложили ужесточить требования для экспортеров и снова обязать их возвращать валютную выручку, особенно — в сырьевых отраслях. Это необходимо для предотвращения оттока капитала, при этом важно сохранить льготы для компаний, импортирующих в Россию комплектующие, сырье и материалы, говорится в письме.

Помимо прочего, «Деловая Россия» предлагает на время снять запрет на сделки с иностранными ценными бумагами между резидентами, так как он «затрудняет защиту иностранных активов резидентов России от недружественных действий». «В ряде случаев резиденты России вынуждены обходить запрет, в том числе путем искусственного включения в цепочку участников сделки номинальной иностранной структуры», — объяснили представители объединения.

Также Минфину предложили запретить вывоз золота из страны. Россияне начали чаще вкладываться в драгметаллы после отмены НДС на его покупку и увозить их за рубеж, чтобы обменять на местную валюту. По словам авторов обращения, объемы таких операций растут и создают «инструмент вывоза капитала и отмывания денежных средств».

После начала конфликта на Украине в России обязали экспортеров продавать основную массу (80 процентов) валютной выручки. Позже требование смягчили до 50 процентов. С начала лета экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета, а с 10 июня 2022 года — обнулили норматив обязательной продажи. Требования смягчали из-за укрепления рубля, что оказалось невыгодно для экспортеров и бюджета страны.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась к Центробанку с просьбой увеличить ликвидность в валютах стран СНГ и дальнего зарубежья, доступных сейчас на рынке как для кредитных, так и для расчетных операций. Запрос объяснили невозможностью проводить расчеты в «мягких валютах» из-за их малой распространенности. В АБР предложили два варианта — наполнять рынок через регуляторные валютные свопы (сделка предполагает обратную покупку через определенное время) или сузить круг валют, операции с которыми может осуществлять каждый банк. Однако в регуляторе заявили, что необходимости в этом нет.