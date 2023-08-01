В России отказались от идеи вести торги в валюте дружественных стран

«Ведомости»: Центробанк отказался использовать валюты дружественных стран

Центробанк отказался от идеи использовать валюты дружественных стран. Так в регуляторе ответили на просьбу банков активизировать торги в мягких (неконвертируемых или ограниченно конвертируемых) валютах, пишет газета «Ведомости».

В Ассоциации банков России (АБР) попросили увеличить ликвидность в валютах стран СНГ и дальнего зарубежья, доступных сейчас на рынке как для кредитных, так и для расчетных операций. Запрос объяснили невозможностью проводить расчеты в мягких валютах из-за их малой распространенности. В АБР предложили два варианта — наполнять рынок через регуляторные валютные свопы (сделка предполагает обратную покупку через определенное время) или сузить круг валют, операции с которыми может осуществлять каждый банк.

По словам советника председателя Центробанка Ксении Юдаевой, валютные свопы в юанях появились из-за выросшего объема расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями. Потребности в подобных операциях по валютам других стран сейчас нет, но регулятор рассмотрит возможность введения дополнительных способов управления ликвидностью, если рынку это будет необходимо.

Россия использует в расчетах различные валюты, как дирхамы ОАЭ или индийскую рупию. Также в 2022 году Московская биржа запустила торги в армянских драмах, киргизских сомах, южноафриканских рандах и иных валютах дружественных стран. Однако на текущий момент суммарные объемы торгов в остальных мягких валютах едва превышают 1,5 процента. По словам директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева, альтернативные валюты не могут предложить ни качественных, ни количественных преимуществ. Так, они не обладают резервным статусом, конвертируемостью и практически не используются во внешней торговле, что ограничивает их востребованность.

Проблемы с конвертируемостью валют дружественных стран появилась на фоне поставок российской нефти в Индию. Из-за сложностей расчетов в долларах стороны договорились об использовании рупии, однако средства за экспорт застряли в индийских банках. Конвертировать рупию можно только внутри Индии на бирже или в уполномоченных организациях, и обмен в больших объемах требует разрешения местного регулятора. В результате Россия стала накапливать на счетах в Индии до миллиарда долларов в месяц и после отказалась от торговли в национальных валютах.