В России назвали альтернативы доллару и евро в расчетах с другими странами

Институт ВЭБа назвал альтернативные доллару и евро модели внешних расчетов России

Доллар и евро в расчетах России с другими странами можно заменить рядом альтернативных моделей. Среди вариантов — валюты дружественных стран, криптовалюты, цифровой «золотой рубль». Такие схемы внешних расчетов называют эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБа, пишет РБК.

Самой перспективной схемой в ближайшем будущем, по мнению аналитиков, является переход на рубли и юани. Китайская валюта, например, может использоваться в платежах со странами Азии, Африки, Латинской Америки.

Однако платежи в российской валюте могут спровоцировать введение вторичных санкций по отношению к контрагентам. В то же время увеличение доли юаня в расчетах несет в себе риски повышения экономической зависимости России от Китая, а также валютные риски из-за высокой зарегулированности китайской валюты, предупреждала ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Другой потенциально успешной моделью является расширение расчетов в дирхамах ОАЭ и индийских рупиях. В первом случае преимущество валюты заключается в ее фиксированном курсе с привязкой к доллару, а во втором — наличие в Индии филиалов российских банков и намерение властей двух стран изучить возможность сопряжения национальных платежных систем.

Дирхамы в расчетах поспособствуют снижению валютных рисков российских экспортеров и могут использоваться в платежах между Россией и третьими странами. Однако реализовать такой план мешает отсутствие филиалов российских банков в ОАЭ и взаимодействия платежных систем двух стран. В свою очередь переход на рупии мог бы помочь решить проблему большого профицита торговли России с Индией.

Эксперты также считают, что в перспективе можно создать Единый клиринговый центр для союза дружественных с Россией государств. Механизм позволит конвертировать национальные валюты в рамках торговых расчетов без привязки к доллару. Менее перспективными, но запасными вариантами аналитики называют платежи при помощи золота, которое не попадает под санкции, криптовалют и токенов, а также стейблкоина, выпускаемого Россией под обеспечение золотом из своих международных резервов.

Накануне стало известно, что однобокие торговые отношения с Индией вынуждают Россию ежемесячно накапливать до одного миллиарда долларов в активах в рупиях, которые остаются за пределами страны. При этом из-за стагнации импорта Россия столкнулась с избытком рупий, которые отечественные компании не могут репатриировать по причине валютных ограничений.