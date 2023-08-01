Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 1 августа 2023Россия

Российские войска отразили восемь атак противника на одном из направлений

Минобороны: отражены восемь атак ВСУ на донецком направлении
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) восемь раз атаковали позиции российских войск на донецком направлении, все атаки были отражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Продвижения ВСУ не допустили военнослужащие российского группировки войск «Юг», уточнил представитель военного ведомства. По наступавшим украинским подразделениям были нанесены авиационные и артиллерийские удары.

Помимо этого, было нанесено поражение украинским войскам в районах ряда населенных пунктов Донецком народной республики. Суммарные суточные потери ВСУ на указанном направлении составили свыше 345 человек, семь единиц бронетехники, а также 11 артиллерийских орудий, среди которых — пять САУ Krab польского производства.

Также на территории Донецкой народной республики была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Диверсанты действовали в районе села Терны, уточнили в Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль не нашел общего между ударами дронов ВСУ по Москве и терактом в США

    Минобороны рассказало о наступлении российских войск на одном направлении СВО

    Минобороны заявило о двух атаках Украины в ДНР и Запорожье

    Российские военные пресекли деятельность украинских диверсантов в ДНР

    Известного российского баскетболиста избили в Подмосковье

    Минобороны заявило о попытке атаки надводных дронов ВСУ на суда в Черном море

    Косметолог назвала способ правильно смывать макияж в зависимости от типа кожи

    Российские войска отразили восемь атак противника на одном из направлений

    В двух российских регионах поймали фальшивомонетчиков с поддельными долларами

    Цены на доставку сжиженного газа взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости