Российские войска отразили восемь атак противника на одном из направлений

Минобороны: отражены восемь атак ВСУ на донецком направлении

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) восемь раз атаковали позиции российских войск на донецком направлении, все атаки были отражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Продвижения ВСУ не допустили военнослужащие российского группировки войск «Юг», уточнил представитель военного ведомства. По наступавшим украинским подразделениям были нанесены авиационные и артиллерийские удары.

Помимо этого, было нанесено поражение украинским войскам в районах ряда населенных пунктов Донецком народной республики. Суммарные суточные потери ВСУ на указанном направлении составили свыше 345 человек, семь единиц бронетехники, а также 11 артиллерийских орудий, среди которых — пять САУ Krab польского производства.

Также на территории Донецкой народной республики была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Диверсанты действовали в районе села Терны, уточнили в Минобороны.