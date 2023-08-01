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13:10, 1 августа 2023Россия

Российские военные пресекли деятельность украинских диверсантов в ДНР

МО РФ: военные пресекли деятельность украинских диверсантов у села Терны в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе села Терны Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили журналистам в Минобороны в ходе брифинга во вторник, 1 августа.

В ведомстве отметили, что на краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии удалось успешно отразить три атаки противника.

Это произошло в районах населенных пунктов Райгородка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), разъяснили в Минобороны.

Кроме того, российская армия отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Старомайорского в ДНР и в Запорожской области.

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30 июля Минобороны отчиталось об отражении трех атак противника на краснолиманском направлении.

Тогда же российские военнослужащие нанесли удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка, Григоровка в ДНР, Червоная Диброва, Невское и западнее Нововодяное в ЛНР.

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    Анна Щербакова
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