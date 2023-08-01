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08:21, 1 августа 2023Россия

Летящий в сторону Москвы беспилотник сняли на видео

В сети появились кадры летящего в сторону Москвы беспилотника в Одинцово

В сети появилась видеозапись с беспилотником, который пролетал мимо подмосковного Одинцово и направлялся в сторону Москвы. Ее публикует Telegram-канал «112».

На кадрах сначала слышен звук летящего дрона, затем беспилотник появляется в объективе камеры и пролетает над лесом.

Утром 1 августа жители сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцово и Наро-Фоминске. Впоследствии в Минобороны подтвердили факт работы ПВО и заявили о новой попытке дронов атаковать столицу. Там уточнили, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Предварительно, один из дронов попал в башню в IQ-квартале. На этаже высотки, куда влетел беспилотник, по предварительным данным, находятся офисы Министерства экономического развития России. Помимо этого, в этой же высотке располагаются офисы Минцифры и Минпромторга

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    Анастасия Шейкина
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