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04:30, 1 августа 2023Наука и техника

Впервые оплодотворена плодовая мушка без участия самца

Current Biology: впервые оплодотворена плодовая мушка без участия самца
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rainer Fuhrmann / Shutterstock / Fotodom

Ученые впервые смогли оплодотворить животное, размножающееся половым путем, без участия самца. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В эксперименте авторы использовали плодовую мушку Drosophila melanogaster, чтобы воссоздать потомство путем партеногенеза — то есть развить эмбрион без оплодотворения спермой. Для этого специалисты генетически модифицировали насекомых: секвенировали геномы двух штаммов другого вида плодовой мушки — Drosophila mercatorum, которые размножаются партеногенезом.

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Модифицированные мошки ждали половину своей жизни (40 дней) самца для оплодотворения, а затем сформировали эмбрион самостоятельно. Причем только один-два процента самок мух второго поколения, обладающих способностью к партеногенезу, произвели потомство, и это происходило только тогда, когда поблизости не было самцов. В случае если были доступны самцы, самки спаривались и размножались обычным способом. В исследовании приняли участие более 220 тысяч девственных плодовых мушек, и на его завершение ушло шесть лет.

В июле 2023 года сотрудники Университета Вирджинии, Калифорнийского университета и Университета Вашингтона впервые создали полный список генной активности взрослого многоклеточного животного — нематоды Caenorhabditis elegans.

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    Елена Апазиди
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