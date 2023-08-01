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19:15, 1 августа 2023Путешествия

Туристку отказались обслуживать в дьюти-фри в Италии из-за российского паспорта

Российскую туристку отказались обслуживать в дьюти-фри в Неаполе из-за паспорта

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Российскую туристку отказались обслуживать в дьюти-фри аэропорта в итальянском Неаполе из-за паспорта РФ. Об этом рассказала в своем Telegram-канале эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

«Так и сказали: "Не положено. Даже воду мы не можем продать"», — уточнила она. При этом специалист добавила, что в практике ее компании такое в Италии происходит впервые. В связи с этим Котляр предположила, что дело в человеческом факторе.

Ранее в июле российских туристов отказались пускать в Израиль и отобрали у них паспорта в аэропорту Тель-Авива. С отказами во въезде столкнулись свыше десяти человек, прибывших из Сочи и Минеральных Вод как на отдых, так и по приглашению родственников.

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    Зарина Дзагоева
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