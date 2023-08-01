Россиянам удалось вывести часть денег и акций из блокировавшего их банка в ОАЭ

Россиянам удалось вывести неевропейские деньги и акции из банка Emirates NBD

Некоторым россиянам удалось вернуть доступ к ценным бумагам американских эмитентов и части денежных средств на инвестиционных счетах во втором по величине банке ОАЭ — Emirates NBD (ENBD), сообщает РБК со ссылкой на юристов, которые специализируются на таких операциях.

Сделать это удалось путем перевода в другие депозитарии. При этом такой способ разблокировки не помогает вернуть доступ к номинированным в евро активам. Доступ к европейским бумагам, а также к купонам, дивидендам, погашениям по ним остается ограниченным.

Перевод американских бумаг в американский же депозитарий возможен на основании распоряжения владельца, объясняют эксперты, ссылаясь на несколько успешно проведенных операций. Для этого нужно открыть брокерский счет в компании, зарегистрированной вне Евросоюза и использующей для учета активов неевропейские депозитарии, и осуществить перевод.

ENBD стал блокировать инвестиционные счета россиян в апреле 2023 года. Тогда клиентов начали предупреждать о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Связано это было с тем, что банк пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязан исполнять их требования.

