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12:01, 1 августа 2023Экономика

Россиянам удалось вывести часть денег и акций из блокировавшего их банка в ОАЭ

Россиянам удалось вывести неевропейские деньги и акции из банка Emirates NBD

Фото: Satish Kumar / Reuters

Некоторым россиянам удалось вернуть доступ к ценным бумагам американских эмитентов и части денежных средств на инвестиционных счетах во втором по величине банке ОАЭEmirates NBD (ENBD), сообщает РБК со ссылкой на юристов, которые специализируются на таких операциях.

Сделать это удалось путем перевода в другие депозитарии. При этом такой способ разблокировки не помогает вернуть доступ к номинированным в евро активам. Доступ к европейским бумагам, а также к купонам, дивидендам, погашениям по ним остается ограниченным.

Перевод американских бумаг в американский же депозитарий возможен на основании распоряжения владельца, объясняют эксперты, ссылаясь на несколько успешно проведенных операций. Для этого нужно открыть брокерский счет в компании, зарегистрированной вне Евросоюза и использующей для учета активов неевропейские депозитарии, и осуществить перевод.

ENBD стал блокировать инвестиционные счета россиян в апреле 2023 года. Тогда клиентов начали предупреждать о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Связано это было с тем, что банк пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязан исполнять их требования.

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    Дмитрий Воронин
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