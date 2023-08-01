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09:40, 1 августа 2023Забота о себе

Диетолог назвала перекусы для повышения работоспособности

Диетолог Маклауд посоветовала есть цельнозерновые продукты, чтобы сохранить силы

Фото: Brooke Lark / Unsplash

Диетолог Саманта Маклауд посоветовала есть фрукты и цельнозерновые продукты для повышения работоспособности. Полезные перекусы она назвала изданию Insider.

Специалистка объяснила, что отсутствие сил в течение дня чаще всего бывает из-за неправильного питания. По ее словам, булочка, кекс или сладость помогают быстро почувствовать прилив сил, но очень скоро уровень сахара в крови резко падает, и усталость возвращается. Чтобы дольше сохранить силы, Маклауд рекомендовала есть в качестве перекуса цельнозерновые продукты в сочетании с клетчаткой. «Углеводы — это основной источник энергии для нашего тела. Сложные углеводные продукты богатые клетчаткой дольше расщепляются и обеспечивают тело энергией более продолжительное время», — рассказала Маклауд.

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По мнению диетолога, примерами хороших перекусов являются крекеры из цельного зерна с любыми овощами или цельнозерновой хлеб с творогом. Еще одной альтернативой рафинированным углеводам Маклауд назвала фрукты. Для поддержания бодрости в послеобеденное время она посоветовала перекусить яблоком, ягодами или апельсином, добавив к ним пару кусочков темного шоколада, чтобы удовлетворить тягу к сладкому. Маклауд объяснила, что сахар, который содержится в таком перекусе, будет дольше усваиваться за счет большого содержания клетчатки.

Ранее специалист по фитнесу Сиддхант Бхаргава назвал самые полезные продукты для перекуса на работе. По его мнению, миндаль, бананы и яблоки способны утолить голод и придадут энергии.

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    Екатерина Улитина
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