Звезда «Фабрики звезд» рассказала о проблемах со здоровьем после шоу

Певица Юлия Михальчик рассказала, что пережила сильный стресс на «Фабрике звезд»

Российская певица, финалистка третьего сезона культового шоу «Фабрика звезд» Юлия Михальчик высказалась об участии в программе. В интервью для Hello! звезда проекта призналась, что после съемок ей пришлось обратиться к врачу.

«На проекте («Фабрика звезд» — прим. «Ленты.ру») я пережила сильнейший стресс, начались проблемы со здоровьем», — сказала Михальчик, говоря о съемках в передаче. По словам певицы, врач выписал ей лекарства, из-за которых она сильно поправилась. «Когда на весах было 64 килограмма, при моем невысоком росте это выглядело некрасиво», — вспомнила она.

Михальчик решила худеть самостоятельно, и в итоге у нее развилась анорексия. Певица добавила, что ей удалось справиться с этой проблемой, и подчеркнула, что сейчас у нее все хорошо.

Ранее Михальчик объяснила, что имел в виду продюсер Александр Шульгин, когда сделал ей предложение «руки по жизни» в одном из выпусков «Фабрики звезд». Как отметила певица, этот эпизод был лишен романтического подтекста. Она уточнила, что речь шла о творческом союзе.