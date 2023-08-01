Во Франции обеспокоились последствиями остановки зерновой сделки

В парламенте Франции заявили о росте цен из-за прекращения зерновой сделки

Прекращение действия зерновой сделки привело к росту цен и вызвало неясность среди французских производителей зерна. Об этом говорится в обращении к правительству Франции депутата французского парламента Валери Базан-Мальгра. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма депутата.

Так, Базан-Мальгра обратилась к министру сельского хозяйства и продовольствия страны Марку Фено. Депутат пишет, что конфликт между Россией и Украиной «подорвал мировой рынок различных зерновых».

«Если в 2022 году соглашение между россиянами и украинцами (речь о зерновой сделке — прим. «Ленты.ру») позволяло избежать дефицита в странах-непроизводителях за счет сохранения экспорта, то нынешнее закрытие экспортного коридора зерновых на Украине вызывает рост цен на зерновые на мировом уровне», — говорится в тексте ее письма.

Хотя сбор урожая 2023 года во Франции все еще продолжается, и результаты кажутся многообещающими, это закрытие вызывает серьезные колебания на рынке зерновых и вызывает неясность среди производителей зерна, которые сегодня сталкиваются с высокой волатильностью мирового рынка Валери Базан-Мальгра депутата французского парламента

В связи с этим депутат спросила у Фено о том, какую поддержку правительство предоставит французским фермерам, «чтобы они могли адаптировать свои стратегии сбыта зерновой продукции».

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен несколько раз, однако 17 июля российская сторона сообщила о выходе из соглашения.