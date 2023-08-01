Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:06, 1 августа 2023Россия

Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по армии Украины

Герасимов обратил внимание командиров на нанесение превентивных ударов по ВСУ

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в ходе проверки передового пункта управления на запорожском направлении обратил внимание командования группировки войск на нанесение превентивных ударов по украинским подразделениям. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Согласно сообщению, в ходе работы глава Генштаба обратил внимание на своевременное выявление Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесение по армии противника превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что Валерий Герасимов проверил передовой пункт группировки войск России на запорожском направлении.

10 июля Герасимов поставил задачу устанавливать места хранения украинских зенитных ракет С-200 и планировать нанесение по выявленным целям упреждающих ударов. Такой приказ был поставлен после того, как стало известно о попытке ВСУ нанести ракетный удар по трем российским регионам. Осуществить свои намерения украинские войска собирались с помощью ракет С-200.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву. Что рассказали власти о последствиях ночного инцидента?

    Собянин раскрыл подробности новой атаки беспилотников на Москву

    В Индии рассказали о подвиге российского танка в бою с колонной ВСУ

    Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по армии Украины

    Герасимов проверил пункт группировки войск России на запорожском направлении

    Украинского беженца убили в немецком приюте

    Украинский бренд Nemiroff подал в суд на водочный завод в России

    Передачу словацких САУ Zuzana 2 Украине связали с утилизацией

    В России назвали причину размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия

    В России оценили совершенствование ВМФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости