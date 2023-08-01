Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по армии Украины

Герасимов обратил внимание командиров на нанесение превентивных ударов по ВСУ

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в ходе проверки передового пункта управления на запорожском направлении обратил внимание командования группировки войск на нанесение превентивных ударов по украинским подразделениям. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Согласно сообщению, в ходе работы глава Генштаба обратил внимание на своевременное выявление Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесение по армии противника превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что Валерий Герасимов проверил передовой пункт группировки войск России на запорожском направлении.

10 июля Герасимов поставил задачу устанавливать места хранения украинских зенитных ракет С-200 и планировать нанесение по выявленным целям упреждающих ударов. Такой приказ был поставлен после того, как стало известно о попытке ВСУ нанести ракетный удар по трем российским регионам. Осуществить свои намерения украинские войска собирались с помощью ракет С-200.