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21:10, 1 августа 2023Интернет и СМИ

В Госдуме пообещали не запрещать россиянам iPhone

Депутат Хинштейн заявил, что вопрос о запрете iPhone для россиян пока не стоит

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России не планируется запрещать использование iPhone. Об этом он рассказал в беседе с DailyStorm, говоря о проверке защищенности iPhone и iPad, которую начал Роскомнадзор.

«Пока вопрос так не стоит», — пообещал депутат, отвечая на вопрос о том, планируется ли запретить россиянам использовать технику компании Apple.

В Telegram политик также назвал проверку , которой занялся Роскомнадзор, необходимой и актуальной мерой. «Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежные серверы Apple, невозможно гарантировать», — добавил Хинштейн.

О том, что подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр« (ГРЧЦ) анонсировал проверку iPhone и iPad на защищенность от слежки, стало известно 1 августа. Для этого ГРЧЦ планирует купить несколько десятков устройств Apple. По словам представителя центра, закупка проводится для проведения «исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет».

В июле использовать iPhone и другие устройства Apple в служебных целях запретили несколько российских министерств и ведомств. В их числе — Минтранс, Минпромторг, Минпросвещения, а также «Ростех» и таможенные органы. Кроме того, отказаться от техники Apple решили в Минцифры.

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    Мария Большакова
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