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02:12, 1 августа 2023Наука и техника

Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad

«Ведомости»: Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad

Фото: Felix Schlikis / IMAGO / Global Look Press

Подведомственное Роскомнадзору (РКН) ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) объявило закупку десятков мобильных устройств зарубежных брендов, в том числе iPhone и iPad от компании Apple, с целью проверки их защищенности. Об этом во вторник, 1 августа, пишут «Ведомости».

Как следует из конкурсной документации на портале госзакупок, за 2,3 миллиона рублей ГРЧЦ приобретает 54 гаджета. 28 июля был определен победитель, им стало ООО «Айти-ресурс». Согласно проекту проекта договора, ФГУП понадобилось 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad. Также ФГУП рассчитывает получить 21 смартфон от других производителей, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Кроме того, ГРЧЦ закупит шесть планшетов Huawei.

Представитель ГРЧЦ пояснил, что закупка проводится для проведения «исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет». На вопрос, будет ли на гаджетах изучаться возможность потенциального одностороннего отключения каких-либо функций разработчиком, представитель ФГУП ответил, что это «будут комплексные исследования».

Ранее Минтранс России ввел запрет на использование Apple на работе. Аналогичный запрет ввели Минпромторг, Минпросвещения, а также «Ростех» и таможенные органы. Отказаться от использования Apple пообещали и в Минцифры. Власти также посоветовали запретить использовать iPhone в рабочих целях российским промышленным предприятиям.

Мера со стороны госучреждений последовала за заявлением ФСБ о том, что спецслужбы используют технику американского производителя для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами.

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    Марина Совина
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