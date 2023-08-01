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18:07, 1 августа 2023Наука и техника

Ремонт iPhone упростят

MacRumors: iPhone 15 Pro получит упрощенную конструкцию для быстрого ремонта

Фото: Hopix Art / Shutterstock / Fotodom

Инженеры компании Apple подготовят новые смартфоны бренда для быстрого ремонта. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на отчет аналитика и инсайдера Марка Гурмана. Согласно отчету, все новые смартфоны Apple получат упрощенный корпус. Девайсы серии iPhone 15 будут иметь съемные заднюю и переднюю панели, что упростит процедуру ремонта и позволит быстро обслуживать аппараты в сервисных центрах.

Гурман подчеркнул, что подобную конструкцию уже имеют базовые смартфоны iPhone 14 и 14 Plus, однако в новом поколении съемную заднюю панель получат также iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Специалист отметил, что ремонт премиальных моделей — в частности, 14 Pro и 14 Pro Max — обходится довольно дорого. Так, замена заднего стекла на актуальных Pro-моделях стоит 549 долларов, или около 50 тысяч рублей. Для сравнения: базовый iPhone 14 Pro стоит 999 долларов, или около 92 тысяч рублей.

Съемное заднее стекло впервые в линейке смартфонов Apple получил вышедший в 2011 году iPhone 4s. Однако потом в американской корпорации отказались от подобной конструкции устройств.

В июле аналитики сервиса «Авито» сообщили, что в России вырос спрос на услуги по ремонту смартфонов. Чаще всего пользователи искали услуги мастеров по ремонту iPhone — рост составил 66 процентов.

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    Андрей Ставицкий
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