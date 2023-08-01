Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и убрали охрану

Флаг Исландии сняли со здания посольства в Москве, дипломаты покидают дипмиссию

Исландские дипломаты постепенно покидают дипмиссию в Москве, с флагштока у здания уже сняли флаг страны, все информационные таблички демонтировали, а охрану убрали. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные РИА Новости.

В сюжете показано, что здание в Хлебном переулке в центре столицы полностью «обезличено».

В конце июля временный поверенный в делах Исландии Магнус Ханессон официально заявил МИД России о приостановке деятельности посольства. Сам Ханессон продолжит исполнять свои обязанности из Рейкьявика.

При этом там подчеркивали, что решение приостановить деятельность посольства в Москве «не означает разрыва дипломатических отношений» с Россией. В МИД России пообещали отреагировать на это «соответствующим образом».