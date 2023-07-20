Исландия уведомила МИД России о приостановке деятельности посольства в Москве

Исландия уведомила МИД России о приостановке деятельности посольства в Москве с 1 августа

Временный поверенный в делах Исландии официально уведомил министерство иностранных дел России о приостановке деятельности посольства в Москве с 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кроме того, Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике... и понизить уровень дипломатического представительства», — заявили в исландском МИД.