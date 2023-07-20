Россия ввела уведомительный порядок перемещения британских дипломатов по стране

МИД: Москва вводит уведомительный порядок передвижения британских дипломатов в России

Россия в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона вводит на своей территории уведомительный порядок передвижения британских дипломатов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Британские дипломаты будут обязаны предоставить документ о перемещении «за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения» как минимум за пять дней до начала запланированной поездки, цели и точный маршрут которой должны быть указаны.

В МИД России был вызван временный поверенный в делах Великобритании в Москве Том Додд, где его уведомили о введении соответствующих ограничений для сотрудников британских дипмиссий.

«Вновь подчеркнули британской стороне, что любые ее усилия, нацеленные на продолжение деструктивной линии в международных и двусторонних делах, попытки демонизировать нашу страну, осложнить работу российских загранучреждений неизбежно получат решительный ответ», — отметили в министерстве.

Ранее правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список на 14 позиций. Под санкции Лондона попали уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова, а также детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко и вице-премьер правительства Республики Башкортостан Ленара Иванова.