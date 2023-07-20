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13:03, 20 июля 2023Мир

МИД России вызвал временного поверенного Британии

МИД России вызвал временного поверенного в делах Великобритании

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало временного поверенного в делах Великобритании на фоне введения Лондоном новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины», — заявил дипломат перед тем, как войти в здание министерства.

Ранее правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список на 14 новых позиций. Под санкции Лондона попали уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова, а также детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко и вице-премьер правительства Республики Башкортостан Ленара Иванова.

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    Виктория Кондратьева
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