МИД России вызвал временного поверенного Британии

МИД России вызвал временного поверенного в делах Великобритании

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало временного поверенного в делах Великобритании на фоне введения Лондоном новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины», — заявил дипломат перед тем, как войти в здание министерства.

Ранее правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список на 14 новых позиций. Под санкции Лондона попали уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова, а также детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко и вице-премьер правительства Республики Башкортостан Ленара Иванова.