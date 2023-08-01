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14:53, 1 августа 2023Наука и техника

В американском сегменте МКС произошел сбой

В американском сегменте МКС произошел сбой электросети

Фото: NASA / Unsplash

В американском сегменте Международной космической станции (МКС) произошел сбой электросети. Об этом со ссылкой на переговоры находящихся на околоземной орбите астронавтов с хьюстонским Центром управления полетами (ЦУП) сообщает «Интерфакс».

«У нас произошел серьезный сбой в системе электроснабжения, что-то вызвало скачок напряжения, который привел к сбою», — сказал сотрудник в ЦУПе.

По словам специалиста, для экипажа МКС угрозы нет.

«Так как это была проблема с электрическим оборудованием внутри станции, мы хотели бы, чтобы один из вас спустился в российский сегмент и проверил наличие признаков дыма или огня», — добавил сотрудник.

Как сообщили агентству в «Роскосмосе», оборудование российского сегмента МКС работает в штатном режиме.

В июле РИА Новости сообщили, что у НАСА возникли проблемы с электропитанием в ЦУП в Хьюстоне, из-за чего американская сторона потеряла связь с МКС.

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    Иван Потапов
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