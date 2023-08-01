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13:20, 1 августа 2023Мир

Большое количество выходцев из России в армии Израиля объяснили

Депутат ГД Чепа напомнил об обязательной службе в армии для граждан Израиля

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Россияне, получающие гражданство Израиля, должны помнить об обязательной службе в армии в этой стране и для мужчин, и для женщин. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также допустил, что большое число выходцев из России в рядах израильской армии связано с особенностями статистики.

«Не думаю, что люди, которые бежали из России от участия в специальной военной операции, могли массово получить гражданство Израиля. Большое число выходцев из нашей страны в рядах израильской армии может быть связано с особенностями статистики. Вероятно, сейчас туда попали те, кто подошел по возрасту: после развала СССР значительное число мигрантов выехало в Израиль, сегодня их дети как раз выросли», — объяснил Чепа.

Он подчеркнул: принимая гражданство Израиля, необходимо помнить о том, что человек может быть призван в армию этой страны, причем служба там обязательна и для мужчин, и для женщин.

«Помимо службы в армии существуют обязательные сборы, которые проходят регулярно. Более того, если ты не отслужил в армии, возможности продвижения по госслужбе крайне ограниченны», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что выходцев из России оказалось больше всего среди новобранцев израильской армии. Почти 500 новых солдат являются недавними иммигрантами. В первую пятерку стран происхождения солдат-иммигрантов входят Россия, США, Эфиопия, Украина и Франция.

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