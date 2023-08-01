Появились кадры последствий обстрела ВСУ приграничного российского региона

Появились кадры последствий обстрела ВСУ села Чуровичи в Брянской области

Появились кадры последствий обстрела села Чуровичи Климовского района Брянской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Фото с места публикует Telegram-канал Mash.

Снарядами повредило два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения.

По словам главы приграничного российского региона Александра Богомаза, в результате случившегося никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Вечером 31 июля под обстрелял со стороны Украины попало село Сушаны Климовского района Брянской области. Пострадавших нет, в результате атаки повреждено одно домовладение и хозпостройки.

C октября 2022 года в Брянской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.