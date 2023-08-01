Чайный гриб признали полезным при диабете

Frontiers in Nutrition: чайный гриб снизил уровень глюкозы у людей с диабетом

Ученые из Школы здоровья Джорджтаунского университета и Университета Небраски-Линкольн признали употребление чайного гриба полезным для людей с диабетом второго типа. Выводы исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, показали, что четыре недели приема ферментированного напитка снижают уровень глюкозы в крови. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

В работе приняли участие 12 человек, которые жили с диабетом второго типа. Они никак не изменяли свой рацион во время наблюдения. Испытуемых разделили на две группы, где одна принимала в течение месяца около 230 граммов напитка на основе чайного гриба, а другая — похожий по вкусу напиток-плацебо. После двухмесячного периода чайный гриб и плацебо были заменены между группами еще на четыре недели употребления.

Авторы обнаружили, что чайный гриб снизил средний уровень глюкозы в крови натощак через четыре недели со 164 до 116 миллиграммов на децилитр.

Исследователи также изучили состав ферментирующих микроорганизмов в чайном грибе, чтобы определить, какие из них могут быть наиболее активными. Результаты показали, что напиток в основном состоял из молочнокислых, уксуснокислых бактерий и разновидности дрожжей Dekkera, причем каждый из компонентов присутствовал примерно в равной степени.

В будущем команда хочет провести более масштабное исследование, чтобы окончательно подтвердить выводы об эффективности чайного гриба в снижении уровня глюкозы в крови, а также в профилактике и лечении диабета второго типа.