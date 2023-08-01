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12:54, 1 августа 2023Россия

24-летняя россиянка забыла на улице коляску с пятимесячным сыном

В Хабаровском крае пьяная девушка забыла на улице коляску с пятимесячным сыном
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пьяная 24-летняя девушка забыла на улице коляску с пятимесячным сыном. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации издания, россиянка гуляла с ребенком ночью неподалеку от магазина на проспекте Победы. Там его одного и плачущего обнаружили прохожие.

Мальчика доставили в больницу, сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

Хабаровские следователи начали допрашивать свидетелей случившегося. Кроме того, они назначили экспертизы.

Изначально жительница Комсомольска-на-Амуре рассказала оперативникам, что ее супруг ушел с малышом в магазин, а вернулся уже без него.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина забыла девятимесячного сына в салоне такси. Позже малыша нашли сотрудники полиции и вернули забывчивой матери.

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    Анна Щербакова
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