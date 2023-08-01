Пожилая россиянка пыталась поджечь пункт отбора контрактников

В Хабаровске пенсионерка подожгла библиотеку вместо пункта отбора контрактников

В Хабаровске пенсионерка планировала поджечь пункт отбора контрактников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, для этого пожилая женщина пришла к зданию Минобороны и кинула в него бутылку с зажигательной смесью. Однако, как оказалось, поджигательница перепутала двери и попала в ту, что вела в библиотеку.

Очевидцы заявили, что все свои действия пенсионерка взволнованно комментировала собеседнику по телефону. После совершения преступления она скрылась. Полиция разыскивает женщину.

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