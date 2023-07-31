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08:35, 31 июля 2023Силовые структуры

В Москве неизвестный поджег оборудование на железной дороге

В Москве неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве неизвестный поджег оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, неизвестный пришел рано утром на перегон Матвеевская — Москва-Сортировочная. Он выбрал один из четырех релейных шкафов. Вскрыл дверь и облил его горючим. Однако вскоре вспыхнувшее пламя потушили. Отмечается, что мужчина выбрал нерабочий шкаф.

На движение поездов инцидент не повлиял. По факту произошедшего возбудили дело по статье 267 («Приведение в негодность путей сообщения») УК РФ. Около железной дороги силовики нашли спички, пустую бутылку и марлевый тампон со следами горючего.

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    Екатерина Власова
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