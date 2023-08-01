Поставкам российской нефти в Индию предсказали рекордное падение

В Kpler предрекли падение поставок нефти из РФ в Индию до 1,6 млн барр. в сутки

Поставки российской нефти в Индию сокращаются второй месяц подряд и могут упасть еще больше в августе, достигнув минимума с начала года. Впрочем, с октября импорт может снова вырасти и составить 2,2 миллиона баррелей в сутки. Вернет показатель к рекордным значениям сезонный рост спроса. Соответствующий прогноз предоставила агентству Bloomberg аналитическая компания Kpler.

Руководитель отдела анализа поставок сырой нефти Kpler Виктор Катона ожидает, что импорт российского топлива в Индию в последний месяц лета рухнет до 1,6 миллиона баррелей в сутки. В июле поставки снизились до 2,09 миллиона баррелей в сутки с 2,11 миллиона — в июне. Параллельно в Индию стало поступать меньше нефти из Саудовской Аравии, в то время как поставки из Ирака выросли до пятимесячного максимума.

Эксперт объясняет, что импорт российского топлива в августе рискует упасть из-за того, что в этом месяце Россия начнет снижать экспорт «для обеспечения баланса рынка». Москва анонсировала сокращение поставок в начале июля. Параллельно Саудовская Аравия заявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти на миллион баррелей в сутки на август.

Кроме того, российская нефть начала терять привлекательность для индийских покупателей из-за ее подорожания — в начале июля газета The Times of India писала, что скидки на российское топливо по отношению к эталонному сорту Brent сократились до 4 долларов за баррель, в то время как зимой дисконт достигал 25-30 долларов.