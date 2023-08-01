Экономист высказался о будущем курса рубля

Экономист Григорьев спрогнозировал доллар в пределах 89-92 рублей

Объективных причин для укрепления и ослабления рубля на текущий момент нет, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он описал будущее курса национальной валюты.

Согласно прогнозу специалиста, в ближайшее время курс будет колебаться в интервале 89-92 рубля за доллар. Такая же волатильность ожидает и евро. «Пока не произойдет никакого события фундаментального характера, связанного и с товарными потоками, и со стабилизацией доходов от экспорта, принципиально ничего не изменится, курс будет находиться на таком уровне», — поделился экономист.

Вместе с тем собеседник «Ленты.ру» напомнил, что помимо острой геополитической обстановки оказывать давление на курс способны и конъюнктурные факторы. В частности, влиять на рубль может ситуация на фронте. «Чем уверенней будут наши военные позиции, тем прочнее будет рубль», — пояснил он.

В понедельник, 31 июля, курс доллара на открытии торгов на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 7 июля, евро приближался к 102 рублям.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин перечислил последствия ослабления курса рубля. К ним он отнес рост цен, увеличение бедности, сжатие спроса.

