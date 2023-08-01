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15:47, 1 августа 2023Наука и техника

На фоне СВО армия США получит нового уничтожителя танков

Defense News: армия США получит нового уничтожителя танков LASSO

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

На фоне специальной военной операции (СВО) армия США получит портативные дроны Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO), предназначенные для уничтожения танков. О срочном запуске новой программы уничтожителей бронированной техники сообщает Defense News.

Издание пишет, что система будет включать установку для запуска беспилотника, переносящего боевой снаряд, а также электрооптический и инфракрасные датчики. Ожидается, что американские солдаты начнут получать первые LASSO в 2024 году.

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По мнению эксперта в области беспилотной авиации Самюэля Бендетта, в зоне СВО российская и украинская стороны активно полагаются на FPV-дроны. «Сейчас есть потребность в большом количестве дронов типа FPV. Но также необходимо продвинуть это развитие дальше, за пределы непосредственной линии соприкосновения, туда, где эти беспилотники могут нанести удар в тыл», — заявил специалист.

В июле гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сказал, что внедрение в армию боевых FPV-дронов (first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в XIV веке.

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    Иван Потапов
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