Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:48, 8 июля 2023Наука и техника

В России оценили внедрение боевых дронов в армию

Глава ЦКБР: внедрение боевых дронов в армию сравнимо с появлением огнестрельного оружия

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Внедрение в армию боевых FPV-дронов (first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в XIV веке. Такую оценку ТАСС привел гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Пока сами аппараты и технология их применения выглядят неидеально и похожи больше на аркебузы и пищали позднего Средневековья, однако уже через несколько лет страны, не обладающие подобными военными решениями, столкнутся с очень серьезными проблемами», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время Россия держит паритет и является лидером в этой области. «Однако нам предстоит еще очень много работы», — добавил гендиректор.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В июне Кузякин сообщил, что ЦКБР разработал всепогодный FPV-дрон «Ультиматум», обладающий повышенной грузоподъемностью.

В том же месяце РИА Новости сообщило, что российский дрон-камикадзе «Овод», который работает по принципу FPV, успешно применили в рамках специальной военной операции под Авдеевкой.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Власти США передадут Украине кассетные боеприпасы. Как отреагировала Россия?

    Байден поддержит планы Британии по вопросу Украины и НАТО

    В России оценили внедрение боевых дронов в армию

    Российские производители нарастили поставки продуктов за рубеж

    Байден назвал поставки кассетных боеприпасов Украине временной мерой

    В США раскрыли причину передачи Украине кассетных боеприпасов

    В Совфеде назвали терроризмом поставки США кассетных боеприпасов Киеву

    В США указали на бесполезность поставок кассетных бомб Украине

    В США заявили о ликвидации запасов химоружия

    Российский футбольный арбитр погиб в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости