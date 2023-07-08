В России оценили внедрение боевых дронов в армию

Глава ЦКБР: внедрение боевых дронов в армию сравнимо с появлением огнестрельного оружия

Внедрение в армию боевых FPV-дронов (first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в XIV веке. Такую оценку ТАСС привел гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Пока сами аппараты и технология их применения выглядят неидеально и похожи больше на аркебузы и пищали позднего Средневековья, однако уже через несколько лет страны, не обладающие подобными военными решениями, столкнутся с очень серьезными проблемами», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время Россия держит паритет и является лидером в этой области. «Однако нам предстоит еще очень много работы», — добавил гендиректор.

В июне Кузякин сообщил, что ЦКБР разработал всепогодный FPV-дрон «Ультиматум», обладающий повышенной грузоподъемностью.

В том же месяце РИА Новости сообщило, что российский дрон-камикадзе «Овод», который работает по принципу FPV, успешно применили в рамках специальной военной операции под Авдеевкой.