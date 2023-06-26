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17:42, 26 июня 2023Наука и техника

Российские военные применили «Овод» в зоне СВО

Российские военные успешно применили FPV-дрон «Овод» под Авдеевкой

Кадр: РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Овод», который работает по принципу FPV (first-person view — «вид от первого лица»), успешно применили в рамках специальной военной операции (СВО) под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что видео объективного контроля с разведывательного беспилотника и кадры, снятые «Оводом», подтверждают успешное применение дрона. Оператор беспилотника из Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) России уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины.

Беспилотник испытали 21 июня под Донецком. Грузоподъемность «Овода» составляет четыре килограмма. Аппарат получил помехозащищенную связь и качественную камеру. По словам разработчиков, беспилотник стоит около 40 тысяч рублей. Первые партии дронов уже поступили в подразделения ВС России и начали применяться.

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14 июня гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал о разработке FPV-дрона «Ультиматум», обладающего повышенной грузоподъемностью. Аппарат может летать в любую погоду.

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    Даниил Иринин
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