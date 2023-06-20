Российские десантники применили новый дрон «Альбатрос»

Минобороны России: ивановские десантники применили новый беспилотник «Альбатрос»

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России применил новый беспилотник «Альбатрос» в зоне проведения специальной военной операции. Оператор дрона рассказал о возможностях аппарата. Соответствующую запись опубликовало Минобороны России в Telegram.

«Благодаря большой дальности полета "Альбатрос" может вскрывать опорные пункты ВСУ на значительном удалении. При этом камеры HD-качества выдают высококачественную картинку как днем, так и ночью», — говорится в сообщении.

Оператор «Альбатроса» сообщил, что аппарат выполнен по схеме «летающее крыло». По его словам, качество передаваемого дроном изображения повышает эффективность распознавания ложных целей. Отмечается, что благодаря компактным габаритам «Альбатрос» можно оперативно развернуть.

Ранее в июне гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал о разработке всепогодного FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Ультиматум», обладающего повышенной грузоподъемностью.

В том же месяце стало известно, что дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли процедуру апробации Минобороны России.