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17:52, 1 августа 2023Забота о себе

Психолог назвала способы борьбы с ленью

Психолог Гордеева рассказала, что для борьбы с ленью нужно найти ее причины

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Для борьбы с ленью нужно выяснить причины ее появления, рассказала бизнес-психолог Елена Гордеева. Способы сделать это она назвала «Ленте.ру».

По ее словам, кто-то называет ленью отсутствие мотивации, кто-то — выгорание от работы, безразличие и отсутствие интереса в жизни или банальное отсутствие энергии. Однако, отмечает Гордеева, лень всегда вызвана психоэмоциональным состоянием. И чтобы справиться с ней, нужно найти причину развития этого состояния.

Первым делом необходимо ответить себе на вопрос: как давно и насколько качественным был отпуск. Во время пассивного отдыха расслабляется тело, восстанавливается нервная система, приходят в баланс клетки, ткани, органы, но этот тип отдыха не дает мощного заряда энергии для новых достижений. Такую энергию может подарить активный эмоциональный отдых, общение с интересными людьми, путешествия, поездки — все то, что питает адреналином и дофамином, пояснила собеседница «Ленты.ру».

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Также, отметила психолог, важно понять, что забирает энергию. Как правило, энергии лишают эмоциональные переживания: злость, обида, раздражение, внутренние конфликты, обесценивание себя, сложные отношения и другие стрессы.

Также мы тратим энергию на внутренние конфликты, когда человек заставляет себя делать то, что ему претит, не приносит удовольствия и то, что не соответствует его ценностям

Елена Гордеевапсихолог

В итоге, следуя своим интересам, управляя своими эмоциями и качественно отдыхая, можно мотивировать себя на новые открытия и свершения. Имея стимул работать и жить в свое удовольствие, можно побороть любой вид лени, заключила психолог.

Ранее психолог Илья Ахмедов назвал способы избежать нервного истощения. Среди прочего он посоветовал придерживаться распорядка дня.

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    Вера Владзиевская
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