Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:49, 19 июля 2023Забота о себе

Психолог назвал способы избежать нервного истощения

Психолог Ахмедов призвал придерживаться распорядка дня, чтобы избежать нервного истощения

Фото: Unsplash

Чтобы избежать нервного истощения, нужно придерживаться правильного распорядка дня, говорит психолог Илья Ахмедов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы сохранить эмоциональное здоровье.

Ахмедов рассказал, что к симптомам нервного истощения относятся проблемы со сном, тремор, головная боль, усталость, тревожность, резкие перепады настроения, несобранность и неуверенность в себе. Чтобы избежать таких состояний, психолог призвал следовать простым правилам.

По словам собеседника «Ленты.ру», в первую очередь следует разумно распределять время между отдыхом и работой. Нельзя постоянно пренебрегать сном в угоду накопившимся делам. «Если сроки горят, а вы чувствуете себя изможденным, попробуйте поспать пару часов днем. Задерживайтесь допоздна не каждый день, а раз в два дня, так вам удастся избежать недосыпа», — говорит специалист.

Каждому человеку нужно определенное количество часов сна. Кому-то хватает шести часов, кто-то не высыпается и за девять. Ищите свой минимум. Идите по нарастающей: например, от 6 до 11 часов. Сначала вы можете испытывать усталость. Затем станет легче, когда вы дойдете до необходимой вам длительности

Илья Ахмеловпсихолог

По мнению Ахмедова, часто причиной нервного истощения становится общая перегруженность. В такие периоды человек не знает, за что хвататься. Когда он выполняет одну задачу, над ним тяжким грузом нависают другие неотложные дела. Постоянный стресс не дает организму расслабиться, вследствие чего и наступает нервное истощение.

Чтобы успокоить себя, составьте план действий: что я сделаю сегодня, что завтра, а что — через неделю. Распишите, сколько часов вам необходимо для выполнения той или иной задачи, и поставьте себе дедлайн. Так вам будет легче ориентироваться в делах и тратить внутренние ресурсы рационально

Илья Ахмедовпсихолог
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
7 ноября 2022
«Человек перестает чувствовать мир» Миллионы людей страдают от депрессии. Как ее распознать и можно ли вылечить?
«Человек перестает чувствовать мир»Миллионы людей страдают от депрессии. Как ее распознать и можно ли вылечить?
24 марта 2023

На пользу нервной системе пойдет и понимание общего распорядка дня, говорит психолог. В пример он привел детей, которым четкий режим помогает успокоить нервную систему и лучше спать. «Как только вы составите подробное расписание, вас перестанет одолевать тревожность. Распорядок поможет оставаться продуктивными и при этом не перегружать нервную систему», — заверил Ахмедов.

Нервное истощение может указывать на психические заболевания, отметил напоследок психолог. Если человек длительное время наблюдает у себя подобные симптомы, ему следует обратиться к психологу или психотерапевту.

Ранее терапевт Коллин Арнольд перечислила способы справиться с выгоранием на работе. Для этого она посоветовала вести дневник благодарности.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский потребовал новые системы ПВО для защиты Одессы

    Слуховые аппараты сократили риск деменции

    Спикера ВСУ поймали на признании в ударе Украины по полигону в Крыму

    Госдума ограничила выезд за границу одной категории россиян

    Госдума приняла закон о праве Росгвардии на вооружение военной техникой

    Путин поработал грузчиком

    Путин раскритиковал западную монополию на власть

    Беспилотник сбили на подлете к белгородскому городу

    Пьяный приезжий надругался над 16-летней школьницей в Подмосковье

    Пшеница резко подорожала после остановки зерновой сделки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости