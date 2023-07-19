Психолог назвал способы избежать нервного истощения

Психолог Ахмедов призвал придерживаться распорядка дня, чтобы избежать нервного истощения

Чтобы избежать нервного истощения, нужно придерживаться правильного распорядка дня, говорит психолог Илья Ахмедов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы сохранить эмоциональное здоровье.

Ахмедов рассказал, что к симптомам нервного истощения относятся проблемы со сном, тремор, головная боль, усталость, тревожность, резкие перепады настроения, несобранность и неуверенность в себе. Чтобы избежать таких состояний, психолог призвал следовать простым правилам.

По словам собеседника «Ленты.ру», в первую очередь следует разумно распределять время между отдыхом и работой. Нельзя постоянно пренебрегать сном в угоду накопившимся делам. «Если сроки горят, а вы чувствуете себя изможденным, попробуйте поспать пару часов днем. Задерживайтесь допоздна не каждый день, а раз в два дня, так вам удастся избежать недосыпа», — говорит специалист.

Каждому человеку нужно определенное количество часов сна. Кому-то хватает шести часов, кто-то не высыпается и за девять. Ищите свой минимум. Идите по нарастающей: например, от 6 до 11 часов. Сначала вы можете испытывать усталость. Затем станет легче, когда вы дойдете до необходимой вам длительности Илья Ахмелов психолог

По мнению Ахмедова, часто причиной нервного истощения становится общая перегруженность. В такие периоды человек не знает, за что хвататься. Когда он выполняет одну задачу, над ним тяжким грузом нависают другие неотложные дела. Постоянный стресс не дает организму расслабиться, вследствие чего и наступает нервное истощение.

Чтобы успокоить себя, составьте план действий: что я сделаю сегодня, что завтра, а что — через неделю. Распишите, сколько часов вам необходимо для выполнения той или иной задачи, и поставьте себе дедлайн. Так вам будет легче ориентироваться в делах и тратить внутренние ресурсы рационально Илья Ахмедов психолог

На пользу нервной системе пойдет и понимание общего распорядка дня, говорит психолог. В пример он привел детей, которым четкий режим помогает успокоить нервную систему и лучше спать. «Как только вы составите подробное расписание, вас перестанет одолевать тревожность. Распорядок поможет оставаться продуктивными и при этом не перегружать нервную систему», — заверил Ахмедов.

Нервное истощение может указывать на психические заболевания, отметил напоследок психолог. Если человек длительное время наблюдает у себя подобные симптомы, ему следует обратиться к психологу или психотерапевту.

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