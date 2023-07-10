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16:59, 10 июля 2023Забота о себе

Терапевт перечислила способы справиться с выгоранием на работе

Терапевт Арнольд посоветовала вести дневник благодарности, чтобы справиться с выгоранием

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Семейный терапевт Коллин Арнольд подсказала простые способы избавиться от выгорания. Свои советы она перечислила в статье для Insider.

Специалистка посоветовала составить список преимуществ своей работы, поставить его на видное место и перечитывать, когда ощущается упадок сил. Она отметила, что нужно включить в список как можно больше пунктов, даже если они кажутся глупыми. «Начните вести дневник благодарности, записывая вещи, которые стали возможными благодаря вашей работе. Упоминайте в нем важные вещи, такие как еда и кров, но также не забудьте и менее очевидные: ваш сад, велосипед, кот, любимый стул», — предложила Арнольд.

По мнению специалистки, одной из причин эмоционального выгорания является ощущение отсутствия контроля на работе. Чтобы справиться с ним, она посоветовала расслабиться и не сопротивляться неожиданным изменениям или новым обстоятельствам.

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Арнольд отметила, что людям важно ощущать связь с чем-то значительным и важным. Поддерживать это чувство можно, например, отслеживая инновации в своей области и узнавая что-то новое. Некоторым помогут справиться с выгоранием прогулки или медитации.

По словам Арнольд, жизнь не должна быть зациклена на работе. Она призвала в нерабочие часы не решать деловые вопросы, а посвящать их семье, друзьям и увлечениям.

Ранее психолог Денис Долгов призвал не проверять рабочую почту и отключать телефон во время отпуска. По его мнению, только так получится отвлечься от рабочих мыслей и отдохнуть.

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    Екатерина Улитина
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