Психолог призвал отключать телефон в отпуске

Психолог Долгов призвал отключать телефон и не проверять почту, чтобы отдохнуть в отпуске

Психолог Денис Долгов призвал не проверять рабочую почту и отключать телефон во время отпуска. В своем Telegram-канале он рассказал, что только так получится отвлечься от рабочих мыслей и отдохнуть.

По словам Долгова, прежде чем уйти в отпуск, нужно понять: произойдет ли катастрофа, если на две недели отключиться от рабочего процесса. Если ответ положительный, то, по мнению психолога, рабочие процессы выстроены нерационально. При отрицательном ответе можно смело забыть про работу и отдыхать.

Уходя в отпуск, отключите рабочий телефон, оставив резервный номер самому доверенному сотруднику для экстренной связи на случай совсем уж лютого форс-мажора Денис Долгов психолог

Долгов посоветовал предупредить партнеров и коллег, что некоторое время обязанности отпускника будет выполнять другой человек, которому делегированы его полномочия. «Поставьте в почте и всех рабочих мессенджерах автоответ: "Я в отпуске, буду тогда-то". Если надо, укажите контакт замещающего вас лица», — рекомендовал он.

Долгов также рекомендовал тренировать навык отключения от рабочих мыслей. По его словам, это умение помогает не только в отпуске, но и в повседневной жизни. «Помните: полноценный отдых — важнейшая часть психогигиены. Его отсутствие — верный путь к профессиональному выгоранию и ряду других психологических проблем», — заключил он.

Ранее Денис Долгов рассказал, как действовать людям, изменившим своим постоянным партнерам. Он призвал не сознаваться в измене.