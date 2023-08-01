Лукашенко назвал ситуацию в мире «приличным замесом»

Лукашенко заявил, что Белоруссия попала в «международный замес» из-за США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нынешнюю международную ситуацию «приличным замесом». Его слова цитирует РИА Новости.

«Мы попали в приличный международный замес. Вся Европа», — заявил Лукашенко. По его мнению, сейчас США пытаются разрушить Евросоюз, а Великобритания стала их оплотом.

Также он считает, что проблемы создаст и Польша. Хоть поляки «умные люди», но «с ума сошли руководители». Поэтому «американцы будут делать ставку на них».

Ранее Лукашенко выразил надежду на то, что не придется использовать ядерное оружие. Но он признал, что оно обеспечивает безопасность.