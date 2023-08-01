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12:19, 1 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко понадеялся не применять ядерное оружие

Президент Белоруссии Лукашенко: не дай бог придется применить ядерное оружие

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не дай бог» придется применить ядерное оружие. Его слова о надежде не использовать это вооружение передает издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Ядерное оружие — это безопасность. Не дай бог придется использовать это оружие. Я все-таки надеюсь, этого не будет», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также назвал размещенное в республике российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) фактором сдерживания агрессивных проявлений в отношении Белоруссии. По его словам, Минск «не бряцает» оружием, но готовится в любой момент защитить страну.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва может рассмотреть потенциальный вывод ТЯО с белорусской территории только после изменения внешнеполитического курса Вашингтона. Ядерное оружие в Белоруссии выступает в качестве вынужденной сдерживающей меры, призванной обеспечить безопасность Союзного государства, добавил он.

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    Кристина Есикова
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