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16:49, 1 августа 2023Силовые структуры

Суд отказался арестовывать обвиняемую в похищении мать челябинского маньяка

Суд отказался отправлять в СИЗО обвиняемую в похищении мать челябинского маньяка

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Центральный районный суд Челябинска отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте матери челябинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании россиянки. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, следствие наставило на отправке в СИЗО подозреваемой в похищении 72-летней Валентины Ческидовой. Как сообщает КП, после освобождения в зале суда, женщина расплакалась и выразила благодарность суду. «Спасибо, что вы меня отпускаете!» — поблагодарила Ческидова.

Перед началом судебного заседания мать челябинского маньяка заявила, что похищенная девушка жила в их доме добровольно. «У нас постоянно все двери открыты. Проходите, выбегай!» — рассказала она.

Ее сына, удерживавшего пленницу 14 лет суд отправил в СИЗО до 30 сентября.

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    Владимир Седов
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