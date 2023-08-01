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11:49, 1 августа 2023Бывший СССР

Экс-министр обороны Украины заявил о двух миллионах мин на территории страны

Экс-глава Минобороны Украины: на территории страны заложено около 2 млн мин
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На территории Украины заложено около двух миллионов мин, что замедляет контрнаступление армии страны. Об этом заявил экс-министр обороны Андрей Загороднюк, передает телеканал Fox News.

«Они [военные] более внимательно изучают, куда двигаться (…), потому что речь идет примерно о двух миллионах мин», — сказал он.

По словам бывшего министра обороны, процесс разминирования занимает много времени и «чрезвычайно сложен». Согласно оценке Загороднюка, мины значительно замедлили контрнаступление ВСУ, иногда они находятся в нескольких метрах друг от друга.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что операция украинской армии идет медленными темпами. Как он утверждал, бойцы ВСУ сталкиваются с укрепленными линиями обороны. Украинским военным приходится преодолевать минные поля, «что тяжело само по себе», подчеркнул он.

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    Кристина Есикова
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