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15:59, 1 августа 2023Россия

Москва выделит грант на поддержку предприятия ОПК в Зеленограде

Собянин: Москва выделит грант на поддержку предприятия ОПК в Зеленограде
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Москва выделит грант на поддержку предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Зеленограде. Об этом 1 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Приняли решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде», — заявил градоначальник.

Уточняется, что решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Ранее стало известно, что в столице появится новый авиационный завод — его разместят на территории индустриального парка «Руднево» в Восточном округе Москвы. На предприятии будут производить детали для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.

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    Варвара Родикова
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