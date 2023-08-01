Москва выделит грант на поддержку предприятия ОПК в Зеленограде

Собянин: Москва выделит грант на поддержку предприятия ОПК в Зеленограде

Москва выделит грант на поддержку предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Зеленограде. Об этом 1 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Приняли решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде», — заявил градоначальник.

Уточняется, что решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Ранее стало известно, что в столице появится новый авиационный завод — его разместят на территории индустриального парка «Руднево» в Восточном округе Москвы. На предприятии будут производить детали для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.