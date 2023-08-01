Летевший в Сочи российский самолет экстренно сел в другом городе

Самолет Smartavia, летевший в Сочи, экстренно сел в Уфе из-за больного пассажира

Российский пассажирский самолет авиакомпании Smartavia, летевший в Сочи, утром 1 августа экстренно сел в другом городе из-за больного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что борт, летевший из Екатеринбурга, перенаправили в аэродром в Уфе. По прилету к лайнеру вызвали машину скорой помощи. О причинах болезни пассажира не сообщается.

Ранее в июле российский пассажирский самолет с отказавшим двигателем благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Сочи.